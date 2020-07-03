2020-07-03T14:20:02+03:00
Экономика

С 1 июля в Курской области введен новый налог

Предприниматели, вышедшие из "серой зоны", смогут рассчитывать на господдержку
Светлана ВОЛКОВА
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Вышедшие из тени самозанятые смогут воспользоваться господдержкойВышедшие из тени самозанятые смогут воспользоваться господдержкойФото: Светлана ВОЛКОВА
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В июне облДума одобрила предложение исполнительной власти ввести налог на профессиональный доход (НПД). Закон опубликован и вступил в силу с 1 июля.

В качестве эксперимента такой налоговый режим стартовал 1 января 2019 года в четырех регионах - Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. С начала 2020-го подключились еще 19 субъектов страны - регионы-доноры и регионы с городами-миллионниками.

Предполагается, что до конца года ввести НПД должны все территории.

Спецрежим для самозанятых могут использовать те, кто не имеет работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников и получают доход, не превышающий 2,4 млн рублей в год. Платить налог они могут без всякой отчетности, просто зарегистрировавшись в специальном мобильном приложении или на сайте ФНС. Самозанятые освобождаются от использования контрольно-кассовой техники.

Такие предприниматели могут рассчитывать на меры господдержки, которые распространяются на малый и средний бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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