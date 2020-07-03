3 Июль 2020 2020-07-03T10:51:16+03:00

Ситуация с коронавирусом остается напряженной Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе умерших от коронавируса в Курске на 1 июля 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Курске на 3 июля 2020 года составило 39 человек. В том числе за последние сутки умерло два человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

По состоянию на 3 июля нарастающим итогом проведено 107977 исследований материала на COVID-19, в том числе за 2 июля проведено 1462 исследования.

Всего проведено 7043 исследования на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий.

ИСТОЧНИК KP.RU