Число умерших из-за коронавируса в Курске на 3 июля 2020 года составило 39 человек
Мы собрали последние новости о числе умерших от коронавируса в Курске на 1 июля 2020 года
Ситуация с коронавирусом остается напряженнойФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 3 июля 2020 года составило 39 человек. В том числе за последние сутки умерло два человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
По состоянию на 3 июля нарастающим итогом проведено 107977 исследований материала на COVID-19, в том числе за 2 июля проведено 1462 исследования.
Всего проведено 7043 исследования на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий.
ИСТОЧНИК KP.RU