В Курске стартует проект "Дворовый мяч"
Проект «Дворовый мяч» победил в первом конкурсе Фонда президентских грантов в этом году. Курирует проект - советник Губернатора Курской области олимпийская чемпионка Евгения Ламонова.
В рамках проекта уже в этом году планируется проведение тренировок и игр по баскетболу, футболу и волейболу.
Сейчас идет обучение тренерско-преподавательского состава, которому предстоит работать в летние школьные каникулы с ребятами. Прошла встреча наставников дворовых команд с медиками, они получили инструктаж. Речь шла об охране здоровья детей на тренировках, в том числе в условиях пандемии.
Занятия начнутся сразу, как только позволит эпидемическая ситуация в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU