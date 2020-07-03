В Курске стартует проект "Дворовый мяч"

3 Июль 2020 2020-07-03T15:10:32+03:00

С ребятами будут заниматься дворовыми видами спорта Фото: Из архива КП.

Занятия спортом начнутся как только позволит эпидемическая ситуация

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Проект «Дворовый мяч» победил в первом конкурсе Фонда президентских грантов в этом году. Курирует проект - советник Губернатора Курской области олимпийская чемпионка Евгения Ламонова.

В рамках проекта уже в этом году планируется проведение тренировок и игр по баскетболу, футболу и волейболу.

Сейчас идет обучение тренерско-преподавательского состава, которому предстоит работать в летние школьные каникулы с ребятами. Прошла встреча наставников дворовых команд с медиками, они получили инструктаж. Речь шла об охране здоровья детей на тренировках, в том числе в условиях пандемии.

Занятия начнутся сразу, как только позволит эпидемическая ситуация в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU