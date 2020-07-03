В центре Курска два человека пострадали в ДТП
Иномарка врезалась в световую опору
Водителю сделают тест на алкогольФото: Из архива КП.
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ДТП произошло 2 июля около половины шестого вечера. 35-летний водитель автомобиля Brilliance CCB ехал со стороны улицы Фестивальная в сторону улицы Карла Маркса. По пути на против дома 118 по улице Карла Маркса он не справился с управлением и врезался в световую опору.
- В результате ДТП 29-летняя женщина-пассажир иномарки пострадала, ее доставили в больницу. Водитель также в больнице. Ему будет проведен тест на алкоголь, - рассказали в ГИБДД региона.
Полиция выясняет обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU