В Курске на Ермошкином озере утонул мужчина

3 Июль 2020 2020-07-03T09:14:55+03:00

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2 Июля на телефон в ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок о гибели на воде в необорудованном для купании месте «Ермошкино озеро» на улице 1-я Ламоновская в Курске. На место происшествия выезжали оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Курска, группа специальных и водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи.

Из водоема достали тело погибшего 51-летнего мужчины.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если Вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU