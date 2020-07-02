В Курске почти на шесть рублей снизили тариф на вывоз мусора

2 Июль 2020 2020-07-02T17:37:54+03:00

В Курске жители многоквартирных домов будут платить за вывоз ТКО 79,78 руб./чел. в месяц, а индивидуальных жилых домов – 81,43 руб./чел. в месяц Фото: Светлана ВОЛКОВА

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КП уже сообщала, что изменения в тарифах произошли с 1 июля. Рост тарифов на ЖКУ в некоторых муниципальных образованиях может составить до 5,6%. Но в целом региональные власти обещают, что основные коммунальные услуги подорожают не более, чем на 3,6%. Суммарный же рост в июльской платежке будет все равно ощутим. Ведь в цене снова вырастут отопление, свет, вода, водоотведение, у некоторых - тариф на вывоз мусора.

В Курске с 1 июля 2020 года снизился тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 6,8% по сравнению с размером тарифа 1 полугодия 2020 года (532,16 руб./куб. м).

С 1 июля для АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» тариф составит 496,03 руб./куб. м.

Теперь в Курске жители многоквартирных домов будут платить за вывоз ТКО 79,78 руб./чел. в месяц, а индивидуальных жилых домов – 81,43 руб./чел. в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU