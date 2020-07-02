Курская облДума: против бедности и за патриотизм

2 Июль 2020 2020-07-02T16:39:23+03:00

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Очередное, 39-е заcедание Курской областной Думы VI созыва прошло в заочном формате из-за режима повышенной готовности, установленного в регионе в связи с коронавирусом. Уже на следующий день, 26 июня, Счетная комиссия произвела подсчет голосов по вопросам, внесенным в повестку заседания.

Подсчет голосов был сделан на основе заочных листов голосования, которые 44 депутата регионального заксобрания направили по электронной почте. Обработав полученную информацию, Счетная комиссия признала голосование состоявшимся.

Подробнее о наиболее значимых вопросах, рассмотренных депутатами, рассказал спикер Курской областной Думы Николай Жеребилов.

Капремонт и прожиточный минимум

- Николай Иванович, традиционно курские парламентарии уделяют большое внимание решению социальных вопросов. Чем можете порадовать жителей региона в этот раз?

- В общей сложности на заседании было рассмотрено 17 вопросов и 11 законопроектов, которые предварительно детально обсуждались на заседаниях комитетов. Часть вопросов повестки дня традиционно напрямую касалась социальной сферы. В частности, мы вышли с инициативой приравнять прожиточный минимум пенсионера к среднегодовому прожиточному минимуму на душу населения. В случае положительного решения вопроса это повысит качество жизни самых социально незащищенных слоев населения, а фактически тех, кто сегодня находится за чертой бедности.

Социальная пенсия в Курской области сейчас составляет 8600 рублей, а среднегодовой прожиточный минимум - 9818 рублей. Если Госдума поддержит инициативу курян, то более 55 тысяч жителей региона получат прибавку.

Принятый депутатами закон «О вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области» расширил перечень работ по капремонту домов, которые финансируются за счет средств фонда капитального ремонта Курской области. В список включили установку автоматизированных систем учета коммунальных ресурсов и общедомовых приборов учета.

Николай Жеребилов на избирательном участке во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Поднимался вопрос о переустройстве невентилируемой крыши на вентилируемую. Этот вид работ был включен в перечень еще семь лет назад. Но у них высокая стоимость. Между тем к концу прошлого года капремонт не был сделан в 547 домах. И все же переустройство крыши оставили в перечне работ.

Знамя Победы и безопасность граждан

- В последнее время на государственном уровне большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи и вопросу сохранения исторической памяти. Знаю, что Курская облДума много работает и в этом направлении.

- Это действительно так. На последнем заседании депутаты также обсуждали вопрос, который напрямую касается патриотического воспитания. Речь идет о региональном законе «Об использовании копии Знамени Победы». Закон закрепил статус Знамени Победы на региональном уровне. Он определяет на основании федеральных норм порядок использования в Курской области копий Знамени во время празднования Дня Победы, разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве и других дат, связанных с событиями Великой Отечественной войны.

Аналогичные нормы уже работают в соседних регионах - например, в Воронежской, Липецкой областях.

Сделано это для увековечивания массового героизма советских воинов и гражданского населения, проявленного в годы Великой Отечественной войны. Так, в Курской области 267 Героев Советского Союза, 61 полный кавалер орденов Славы. Символично, что решение было принято накануне годовщины победы в Курской битве и в год 75-летия Великой Победы.

Копию Знамени Победы куряне увидят уже на параде в честь разгрома фашистов на Курской дуге, который пройдет у нас 23 августа.

- В повестке дня немало и других вопросов, которые напрямую касаются жизни курян. Расскажите о них подробнее.

- Изменения в региональный закон «О порядке пользования недрами в Курской области» дают садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам право пользования недрами для добычи подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового или технического водоснабжения. Вопрос был внесен в повестку дня в связи с изменениями в федеральном законодательстве.

Также облДума своим решением ввела несколько штрафов.

Речь об изменениях в закон «Об административных правонарушениях в Курской области», который регламентирует наказания за нарушения в содержании животных и безопасности на воде. За нарушения закона по обращению с бездомными животными, а также в организации работы приютов для животных вводятся штрафы для должностных лиц, предпринимателей и юридических лиц - от 3 до 20 тысяч рублей. Для нарушителей на воде - штраф в 500 рублей. Надеемся, что эта мера будет способствовать предотвращению несчастных случаев.

Работа депутатов и правозащитников

- Некоторые вопросы, рассмотренные парламентариями, регламентируют непосредственно работу народных избранников. Тут тоже решили навести порядок?

- Скорее, уточнить некоторые правовые моменты. Были приняты законы, касающиеся кадровой политики в системе государственной службы и административного законодательства.

Так, внесены изменения в закон «О гарантии сохранения места работы (должности) депутата представительного органа муниципального образования для осуществления своих полномочий на непостоянной основе». Документ определяет конкретные условия сохранения депутатом должности, в случае если он ведет депутатскую деятельность на непостоянной основе. Теперь прописано, что в месяц народный избранник может отсутствовать на своем рабочем месте при условии совмещения обязанностей с депутатскими полномочиями не более шести рабочих дней, но и не менее двух. После вступления в силу новых норм депутату представительного органа муниципального образования для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантировано сохранение места работы на основаниях, прописанных в уставе конкретного муниципального образования.

Этот вопрос актуален и для регионального парламента, поскольку большинство депутатов Думы работают именно на непостоянной основе. Изменения внесены в Закон Курской области «О статусе депутата Курской областной Думы».

Кроме того, своим решением мы продлили еще на пять лет срок полномочий Владимира Фирсова, уполномоченного по правам человека в Курской области.