Курянина будут судить за гибель знакомой

2 Июль 2020 2020-07-02T15:21:45+03:00

Дело передано в суд Фото: Из архива КП.

Трагедия произошла в многоэтажке на Радищева в Курске

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В суд передали уголовное дело против 44-летнего жителя Курска, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

По версии следствия вечером 14 апреля между пьяным мужчиной и его 42-летней знакомой в квартире одной из многоэтажек на улице Радищева Курска произошел конфликт.

Курянин дважды ударил ладонью по голове женщину, та упала на спину, ударилась затылком о ламинатное покрытие пола и умерла.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU