2020-07-02T15:21:45+03:00
Происшествия

Курянина будут судить за гибель знакомой

Трагедия произошла в многоэтажке на Радищева в Курске
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Дело передано в судДело передано в судФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

В суд передали уголовное дело против 44-летнего жителя Курска, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

По версии следствия вечером 14 апреля между пьяным мужчиной и его 42-летней знакомой в квартире одной из многоэтажек на улице Радищева Курска произошел конфликт.

Курянин дважды ударил ладонью по голове женщину, та упала на спину, ударилась затылком о ламинатное покрытие пола и умерла.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске почти на шесть рублей снизили тариф на вывоз мусора
Курская облДума: против бедности и за патриотизм
Сбербанк открыл сезон летних промовкладов
Курянина будут судить за гибель знакомой
СК проверяет обстоятельства гибели курянина на воде
В Курске отключат свет
Карта распространения коронавируса в Курской области 2 июля 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Курске в ДТП с маршруткой пострадал пенсионер
Для курских школьников 1 сентября откроется мобильный технопарк
Курские пасечники требуют наказать виновных в гибели пчел
За сутки в Курской области коронавирус обнаружили еще у 55 человек
В Курске на пожаре погиб 84-летний мужчина
В Курской области выросли тарифы на ЖКУ
Ночью под Курском легковушка попала под полуприцеп
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 1 июля 2020 года составило 35 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 1 июля 2020 года составило 5138 человек
Юные художники рисуют мир и дружбу