Курянина будут судить за гибель знакомой
В суд передали уголовное дело против 44-летнего жителя Курска, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).
По версии следствия вечером 14 апреля между пьяным мужчиной и его 42-летней знакомой в квартире одной из многоэтажек на улице Радищева Курска произошел конфликт.
Курянин дважды ударил ладонью по голове женщину, та упала на спину, ударилась затылком о ламинатное покрытие пола и умерла.
Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU