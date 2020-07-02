2020-07-02T15:12:12+03:00
Происшествия

СК проверяет обстоятельства гибели курянина на воде

Трагедия произошла в Солнцевском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Назначена экспертизаНазначена экспертизаФото: Из архива КП.
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1 июля в Солнцевский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области сообщили о том, что в реке «Сейм» около села Плоское Солнцевского района утонул 60-летний мужчина.

СК проводит проверку обстоятельств гибели пенсионера.

Следователем назначено проведение медицинской судебной экспертизы.

В рамках проводимой проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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