СК проверяет обстоятельства гибели курянина на воде
Трагедия произошла в Солнцевском районе
Назначена экспертизаФото: Из архива КП.
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1 июля в Солнцевский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области сообщили о том, что в реке «Сейм» около села Плоское Солнцевского района утонул 60-летний мужчина.
СК проводит проверку обстоятельств гибели пенсионера.
Следователем назначено проведение медицинской судебной экспертизы.
В рамках проводимой проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU