Карта распространения коронавируса в Курской области 2 июля 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших

2 Июль 2020 2020-07-02T13:06:08+03:00

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За минувшие сутки в Курской области зарегистрировали 55 новых случаев коронавируса. Больше половины новых больных - 30 человек - выявлена в Курске. В общей сложности в областном центре коронавирусом болели 2767 человек из 5193 всех случаев.

На втором месте Железногорск - всего 331 подтвержденный случай коронавируса, здесь за последние сутки вирус подтвердился у двоих. На третьем - Курский район - всего 239 случаев, в том числе два новых за последние сутки.

За последние сутки сразу шесть случаев инфицирования подтвердились в Суджанском районе. Больше всего инфицированных - в возрасте от 50 до 64 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU