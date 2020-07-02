В Курске в ДТП с маршруткой пострадал пенсионер
Авария произошла в районе автовокзала
ДТП произошло утром 2 июляФото: Светлана ВОЛКОВА
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68-летний пассажир пассажирской маршрутки пострадал в результате ДТП 2 июля около 11.35. утра. Авария произошла в районе автовокзала Курска.
- По предварительной информации 60-летний водитель автомобиля Hyundai ехал со стороны улицы Бурцевка в направлении улицы 50 лет Октября. По пути, напротив дома 163 по улице 50 лет Октября он не предоставил преимущество в движении и врезался в микроавтобус ГАЗ, который ехал навстречу, - рассказали в УМВД региона.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU