Курские пасечники требуют наказать виновных в гибели пчел
КП уже рассказывала о случаях гибели пчел этим летом в Курской области. Так, в Суджанском районе начали произошел падеж пчел у местных пасечников. Они считают, что виновно сельхозпредприятие, которое опыляло поля пестицидами.
- Пасечники требуют наказать виновного, по их мнению, агрария. Он готов выплатить компенсацию, но в случае, если его вина будет полностью доказана, в чем фермер сомневается, ведь рядом расположено еще несколько полей с рапсом, которые также обрабатывали пестицидами, но они принадлежат другим аграрным предприятиям, - рассказали в администрации региона.
Сейчас решается вопрос о взятии материалов на лабораторное исследование со всех близлежащих полей. В случае, если виновными в гибели пчелосемей окажутся несколько фермеров, они понесут солидарную ответственность, пообещали в обладминситрации.
ИСТОЧНИК KP.RU