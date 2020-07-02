Курские пасечники требуют наказать виновных в гибели пчел

2 Июль 2020 2020-07-02T11:47:00+03:00

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КП уже рассказывала о случаях гибели пчел этим летом в Курской области. Так, в Суджанском районе начали произошел падеж пчел у местных пасечников. Они считают, что виновно сельхозпредприятие, которое опыляло поля пестицидами.

- Пасечники требуют наказать виновного, по их мнению, агрария. Он готов выплатить компенсацию, но в случае, если его вина будет полностью доказана, в чем фермер сомневается, ведь рядом расположено еще несколько полей с рапсом, которые также обрабатывали пестицидами, но они принадлежат другим аграрным предприятиям, - рассказали в администрации региона.

Сейчас решается вопрос о взятии материалов на лабораторное исследование со всех близлежащих полей. В случае, если виновными в гибели пчелосемей окажутся несколько фермеров, они понесут солидарную ответственность, пообещали в обладминситрации.

ИСТОЧНИК KP.RU