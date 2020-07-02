В Курске на пожаре погиб 95-летний мужчина
Трагедия произошла в многоэтажке на проспекте Клыкова
Пожар произошел ночьюФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 00:50 2 июля в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в квартире на проспекте Вячеслава Клыкова в Курске.
На место происшествия выезжали пожарные-спасатели ПСЧ № 3, ПСЧ №2, ПСЧ №8, ПСЧ №4, СЧ 1, ПЧ №20 Курск, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.
На пожаре погиб 95-летний пенсионер.
В квартире многоэтажного жилого дома закопчены стены и потолок, повреждена мебель.
Пожар тушили 32 человека и 12 единиц техники.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU