2020-07-02T09:33:31+03:00
Происшествия

В Курске на пожаре погиб 95-летний мужчина

Трагедия произошла в многоэтажке на проспекте Клыкова
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожар произошел ночьюПожар произошел ночьюФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 00:50 2 июля в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в квартире на проспекте Вячеслава Клыкова в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели ПСЧ № 3, ПСЧ №2, ПСЧ №8, ПСЧ №4, СЧ 1, ПЧ №20 Курск, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

На пожаре погиб 95-летний пенсионер.

В квартире многоэтажного жилого дома закопчены стены и потолок, повреждена мебель.

Пожар тушили 32 человека и 12 единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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