В Курской области выросли тарифы на ЖКУ
Pа основные коммунальные услуги придется платить больше
Курянам придется платить еще больше за основные коммунальные услугиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Изменения в тарифах произошли с 1 июля. Рост тарифов на ЖКУ в некоторых муниципальных образованиях может составить до 5,6%. Но в целом региональные власти обещают, что основные коммунальные услуги подорожают не более, чем на 3,6%. Суммарный же рост в июльской платежке будет все равно ощутим. Ведь в цене снова вырастут отопление, свет, вода, водоотведение, у некоторых - тариф на вывоз мусора.
Плата за газ пока остается прежней.
ИСТОЧНИК KP.RU