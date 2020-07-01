В Курской области выросли тарифы на ЖКУ

1 Июль 2020 2020-07-01T13:06:44+03:00

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Изменения в тарифах произошли с 1 июля. Рост тарифов на ЖКУ в некоторых муниципальных образованиях может составить до 5,6%. Но в целом региональные власти обещают, что основные коммунальные услуги подорожают не более, чем на 3,6%. Суммарный же рост в июльской платежке будет все равно ощутим. Ведь в цене снова вырастут отопление, свет, вода, водоотведение, у некоторых - тариф на вывоз мусора.

Плата за газ пока остается прежней.

ИСТОЧНИК KP.RU