Ночью под Курском легковушка попала под полуприцеп

1 Июль 2020 2020-07-01T11:29:26+03:00

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ДТП произошло 1 июля во втором часу ночи в поселке Солнцево. 20-летний водитель ВАЗ-21093 напротив дома 96 по улице 1-я Пушкина выехал на встречку. Здесь он врезался в DAF с полуприцепом, за рулем которого был 38-летний мужчина, рассказали в УМВД региона.

- Водитель ВАЗ получил ранения и доставлен в Солнцевскую райбольницу, - добавили в ведомстве.

Полиция выясняет подробности происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU