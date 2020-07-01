Ночью под Курском легковушка попала под полуприцеп
20-летний водитель ВАЗ в больнице
ДТП произошло ночьюФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 1 июля во втором часу ночи в поселке Солнцево. 20-летний водитель ВАЗ-21093 напротив дома 96 по улице 1-я Пушкина выехал на встречку. Здесь он врезался в DAF с полуприцепом, за рулем которого был 38-летний мужчина, рассказали в УМВД региона.
- Водитель ВАЗ получил ранения и доставлен в Солнцевскую райбольницу, - добавили в ведомстве.
Полиция выясняет подробности происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU