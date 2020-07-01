1 Июль 2020 2020-07-01T10:46:09+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 1 июля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 1 июля 2020 года составило 5138 человек. В том числе за сутки коронавирус подтвердился еще у 58 человек.

Сейчас под меднаблюдением наъодится 1862 пациента: 114 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 81 – в Курской городской больнице №6; 60 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 71 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 35 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1501 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.

На ИВЛ - 20 пациентов (9– инвазивная искусственная вентиляция, 11 – неинвазивная).

Всего с начала пандемии выписан 3241 пациент, в том числе за последние сутки 163 человека выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU