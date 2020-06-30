В Курске открыли "прямую линию" по вопросам поборов
Куряне в соцсетях продолжают жаловаться на поборы в школах и детских садах. Как сообщили в администрации региона, анонимные сообщения не рассматриваются:
- В этом учебном году специалисты регионального комитета образования и науки проводили встречи с активистами группы «Поборам СТОП!». Участники движения делились с представителями власти своими проблемами и высказывали предложения о путях их решения.
Как пояснили в региональном комитете образования и науки, деньги в фонд помощи класса и школы при необходимости и строго в правовом поле могут собирать не члены родительского комитета, а попечительский совет школы или детсада.
Оставить сообщение по вопросам незаконных поборов можно по телефонам: 70-29-39, 70-05-86 или написать на адрес электронной почты: gorlin.obr@yandex.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU