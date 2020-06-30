Курянин серьезно пострадал во время взрыва машины
В Фатежском районе Курской области произошло ЧП - во дворе одного из домов взорвалась машина. Хозяин транспорта получил тяжелейшие ожоги, потерял ногу. Потребовалась срочная транспортировка пострадавшего в областной центр.
В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали в ожоговое отделение областной клинической больницы.
Доставили мужчину из Фатежского района в Курск санавиацией, на вертолете «МИ-8». Экстренную эвакуацию провел экипаж вертолета «МИ-8» в составе командира воздушного судна Виктора Попова, Чуманова и борт-механика. Сейчас курянин находится на лечении в областной клинической больнице - воздушное судно приземлилось прямо на площадку перед клиникой. Это в три раза сократило время в пути до областного центра - полет занял всего около получаса. А в этом случае время было дорого.
В Курской области санитарная авиация работает всего месяц. За это время в областной центр на лечение на вертолете перевезли 16 "срочных" пациентов.
Главный врач курской областной клинической больницы Дмитрий Поляков отметил:
- Благодаря санавиации сокращается время для оказания специализированной медицинской помощи в условиях медучреждения третьего уровня. Это улучшает прогноз по лечению.
ИСТОЧНИК KP.RU