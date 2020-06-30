На Курскую область надвигаются дождь и грозы

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:54:06+03:00

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Курские синоптики сообщают об ухудшении погоды в течение ближайших суток. Так, 1 июля в регионе ожидается переменная облачностью. Ночью и днем возможны кратковременные дожди, а местами - сильные с грозами. Ветер южный с переходом на северо-западный ночью 5-10 м/с, при грозах порывы могут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха: ночью 13-18°, днем 23º - 28º .

Для избежания несчастных случаев спасатели просят соблюдать правила безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, если гаража нет - паркуйтесь вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций;

- на улице обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

В случае беды звоните по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU