Неисправный газовый баллон стал причиной пожара в Курской области

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:03:40+03:00

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Сарай площадью 16 квадратных метров сгорел накануне в деревне Щурово Золотухинского района. Звонок о пожаре поступил спасателям в 11.45, через десять минут огонь полностью потушили. Никто не пострадал.

Сегодня же в региональном ГУ МЧС рассказали, что стало причиной ЧП. Оказалось, что хозяин сарая в этот день решил опалить птицу, для чего использовал газовый баллон. Однако в процессе загорелся шланг. Вероятнее всего, он был поврежден и пропускал газ.

- Курянин быстро сориентировался: успел вынести на улицу баллон и перекрыть газ. Но огонь уже перекинулся на складированное в сарае сено. Справиться с такими масштабами возгорания мужчина самостоятельно не смог, - добавили спасатели.

К моменту прибытия специалистов крыша сарая уже горела открытым пламенем.

Спасатели просят курян соблюдать требования пожарной безопасности. А в случае опасности звонить по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU