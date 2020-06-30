2020-06-30T13:03:40+03:00
Происшествия

Неисправный газовый баллон стал причиной пожара в Курской области

Местный житель хотел опалить птицу, а лишился сарая
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото: сайт ГУ МЧС по Курской области.фото: сайт ГУ МЧС по Курской области.
Изменить размер текста:

Сарай площадью 16 квадратных метров сгорел накануне в деревне Щурово Золотухинского района. Звонок о пожаре поступил спасателям в 11.45, через десять минут огонь полностью потушили. Никто не пострадал.

Сегодня же в региональном ГУ МЧС рассказали, что стало причиной ЧП. Оказалось, что хозяин сарая в этот день решил опалить птицу, для чего использовал газовый баллон. Однако в процессе загорелся шланг. Вероятнее всего, он был поврежден и пропускал газ.

- Курянин быстро сориентировался: успел вынести на улицу баллон и перекрыть газ. Но огонь уже перекинулся на складированное в сарае сено. Справиться с такими масштабами возгорания мужчина самостоятельно не смог, - добавили спасатели.

К моменту прибытия специалистов крыша сарая уже горела открытым пламенем.

Спасатели просят курян соблюдать требования пожарной безопасности. А в случае опасности звонить по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Неисправный газовый баллон стал причиной пожара в Курской области
Загородные лагеря в Курской области откроются 15 июля
Карта распространения коронавируса в Курской области 30 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
Два грузовика столкнулись в Курской области: пострадал один человек
В Курской области мотоциклист сбил пенсионерку-велосипедистку
В Курске сотрудники детского санатория добились выплаты зарплаты через суд
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: за сутки сделали более полутора тысяч тестов
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 30 июня 2020 года составило 33 человека
Число заболевших коронавирусом в Курске на 30 июня 2020 года составило 5080 человек
Курские фермеры получат грантовую поддержку
Режим повышенной готовности по коронавирусу в Курске: фитнес-клубы возобновили свою работу
В Курской области ЕГЭ стартовал
В бэби-боксе детской областной больницы в Курске оставили грудничка
Карта распространения коронавируса в Курской области 29 июня 2020: какие районы лидируют
Курянин устроил стрельбу на площади перед Домом культуры
В Курске вынесли приговор участнику группы, которая занималась легализацией иностранцев
Сбербанк продлил дисконт 0,3 процентных пункта на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок до 2021 года
В Курске на маршруты выпускали неисправные автобусы
Вопрос ремонта рентген-аппарата в курской поликлинике пришлось решать вице-губернатору