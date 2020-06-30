2020-06-30T12:05:30+03:00
Происшествия

Два грузовика столкнулись в Курской области: пострадал один человек

Еще двое курян получили ранения в аварии с участием двух легковушек
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Два грузовика столкнулись на трассе в Фатежском районе 29 июня. Около девяти часов утра «КамАЗ» с полуприцепом «Шмид» двигался со стороны Москвы по направлению в Белгород. Им управлял 43-летний мужчина. На 465 км автодороги М2 грузовик столкнулся с движущиейся в попутном направлении фурой «Даф» с таким же полуприцепом. В результате аварии 38-летний водитель последней машины подучил ранения.

А в Рыльском районе в этот же день примерно в 10.30 в ДТП попали две легковушки. На 58 км трассы «Хомутовка - Рыльск - Глушково» 34-летний водитель «Хонды FR- V» выезжал со второстепенной дороги и столкнулся с «Мерседесом - Бенц S 430». Им управляла женщина 34 лет, она двигалась по главной. Как сообщили в УМВД по Курской области, пострадали водитель «Хонды» и 69-летний пассажир «Мерседеса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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