В Курской области мотоциклист сбил пенсионерку-велосипедистку
Оба оказались в больнице
Изменить размер текста:
ДТП случилось 29 июня в поселке Коренево. Как сообщили в региональном УМВД, примерно в полдень 45-летний мужчина на мотоцикле «Кавасаки» сбил женщину-велосипедистку. Столкновение произошло напротив дома № 50а по улице Октябрьской.
В результате аварии 79-летняя пенсионерка и мотоциклист получили ранения, их отправили в Кореневскую ЦРБ. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
Всего за минувшие сутки в Курской области зарегистрировали три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в которых пять человек получили ранения.
ИСТОЧНИК KP.RU