В Курской области мотоциклист сбил пенсионерку-велосипедистку

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:05:45+03:00

Оба оказались в больнице

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ДТП случилось 29 июня в поселке Коренево. Как сообщили в региональном УМВД, примерно в полдень 45-летний мужчина на мотоцикле «Кавасаки» сбил женщину-велосипедистку. Столкновение произошло напротив дома № 50а по улице Октябрьской.

В результате аварии 79-летняя пенсионерка и мотоциклист получили ранения, их отправили в Кореневскую ЦРБ. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Всего за минувшие сутки в Курской области зарегистрировали три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в которых пять человек получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU