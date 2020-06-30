2020-06-30T09:58:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Курске на 30 июня 2020 года составило 33 человека

Мы собрали последние новости о числе умерших от коронавируса в Курске на 30 июня 2020 года
Ольга ДАНИЛОВА
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За последние сутки скончалась еще одна женщина от коронавирусаЗа последние сутки скончалась еще одна женщина от коронавирусаФото: Из архива КП.
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В Курской области на 30 июня от коронавируса умерло 33 человека. В том числе за последние сутки скончалась женщина, 58 лет, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Сейчас на карантине дома остаются 362 человека. Снят карантин с 7756 человек.

В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 160 человек.Число заболевших коронавирусом в Курске на 30 июня 2020 года составило 5080 человек. Из них за последние сутки коронавирус диагностировали у 59 человек.

На лечение сейчас находятся 969 пациентов: 121 – в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 87 – в Курской городской больнице №6; 72 – в городском клиническом родильном доме; 68 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 32 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1589 – лечатся дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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