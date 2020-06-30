30 Июнь 2020 2020-06-30T09:57:47+03:00

Выписано за сутки больше, чем заболело Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 30 июня 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 30 июня 2020 года составило 5080 человек. Из них за последние сутки коронавирус диагностировали у 59 человек.

На лечение сейчас находятся 969 пациентов: 121 – в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 87 – в Курской городской больнице №6; 72 – в городском клиническом родильном доме; 68 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 32 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1589 – лечатся дома.

На ИВЛ 20 пациентов (10– инвазивная искусственная вентиляция, 10 – неинвазивная).

Всего за время пандемии в регионе выздоровело 3078 человек. За последние сутки выписали 90 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU