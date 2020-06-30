2020-06-30T09:44:15+03:00
Экономика

Курские фермеры получат грантовую поддержку

Помощь положена 17 участникам конкурса
Светлана ВОЛКОВА
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На грантовую поддержку малых форм хозяйствования региона предусмотрено 126,5 млн рублейНа грантовую поддержку малых форм хозяйствования региона предусмотрено 126,5 млн рублейФото: Светлана ВОЛКОВА
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В областном комитете АПК завершился прием документов на конкурс грантов для начинающих фермеров и на развитие семейных ферм.

126,5 млн рублей - такова общая сумма грантов. Из них на поддержку начинающих фермеров пойдет 54,8 млн рублей, на развитие семейных ферм – 48,7 млн рублей, на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов – 22,9 млн рублей, рассказали в комитете АПК.

В общей сложности на конкурс подали документы 30 начинающих фермеров и пять руководителей семейных ферм из районов Курской области. В итоге победителями стали 17 участников - 14 начинающих фермеров и три семейные фермы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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