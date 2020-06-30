Загородные лагеря в Курской области откроются 15 июля
15 июля в Курской области начинается летняя оздоровительная кампания. В регионе будут действовать 14 загородных лагерей и четыре санатория, где будут отдыхать дети от семи до 17 лет включительно. Продолжительность одной смены в загородном лагере - 14 дней, в санаториях - 21 день. В первую очередь путевки получат дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и дети-сироты.
Тестировать на COVID-19 отдыхающих детей не будут, проверят только педагогов, медработников и поваров.
Родителям в этом году запрещено посещать детей, чтобы не занести в лагерь инфекцию из вне. Телефон горячей линии 8(4712)521-621.
Дневные лагеря будут работать в дистанционном формате и откроются 28 июля. Ребята получат продуктовые наборы, состав которых предварительно согласован с управлением Роспотребнадзора. Детям либо развезут продукты, либо перечислят деньги на счета родителей - этот вопрос решат в муниципальных образованиях.
ИСТОЧНИК KP.RU