2020-06-30T13:03:20+03:00
Общество

Загородные лагеря в Курской области откроются 15 июля

Они будут работать по новым правилам
Светлана ВОЛКОВА
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Родителям запретят посещать детей во время сменыРодителям запретят посещать детей во время сменыФото: Светлана ВОЛКОВА
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15 июля в Курской области начинается летняя оздоровительная кампания. В регионе будут действовать 14 загородных лагерей и четыре санатория, где будут отдыхать дети от семи до 17 лет включительно. Продолжительность одной смены в загородном лагере - 14 дней, в санаториях - 21 день. В первую очередь путевки получат дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и дети-сироты.

Тестировать на COVID-19 отдыхающих детей не будут, проверят только педагогов, медработников и поваров.

Родителям в этом году запрещено посещать детей, чтобы не занести в лагерь инфекцию из вне. Телефон горячей линии 8(4712)521-621.

Дневные лагеря будут работать в дистанционном формате и откроются 28 июля. Ребята получат продуктовые наборы, состав которых предварительно согласован с управлением Роспотребнадзора. Детям либо развезут продукты, либо перечислят деньги на счета родителей - этот вопрос решат в муниципальных образованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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