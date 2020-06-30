2020-06-30T09:07:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности по коронавирусу в Курске: фитнес-клубы возобновили свою работу

Режим повышенной готовности по коронавирусу в Курске
Светлана ВОЛКОВА
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Работа спорт-клубов возобновленаРабота спорт-клубов возобновленаФото: предоставлено пресс-службой
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С 29 июня фитнес-клубы и физкультурно-спортивные клубы региона снова работают, но с загрузкой не более 25% от своей пропускной способности. Как правило заниматься здесь можно по предварительной записи. Но каждая организация сама вправе решать, как соблюдать ограничения.

В спортклубах также обязаны проводить дезинфекцию, влажная уборка положена два раза в день, а перед закрытием проводится обработка всех поверхностей. Сотрудникам должны в течение дня и перед началом работы мерить температуру.

Также должна соблюдаться дистанция полтора метра, а сотрудники обязаны носить маски и перчатки.

Бассейны пока закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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