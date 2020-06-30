Режим повышенной готовности по коронавирусу в Курске: фитнес-клубы возобновили свою работу

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:07:05+03:00

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С 29 июня фитнес-клубы и физкультурно-спортивные клубы региона снова работают, но с загрузкой не более 25% от своей пропускной способности. Как правило заниматься здесь можно по предварительной записи. Но каждая организация сама вправе решать, как соблюдать ограничения.

В спортклубах также обязаны проводить дезинфекцию, влажная уборка положена два раза в день, а перед закрытием проводится обработка всех поверхностей. Сотрудникам должны в течение дня и перед началом работы мерить температуру.

Также должна соблюдаться дистанция полтора метра, а сотрудники обязаны носить маски и перчатки.

Бассейны пока закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU