Курянин устроил стрельбу на площади перед Домом культуры

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:26:01+03:00

Стрельба произошла в центре Хомутовки Фото: Из архива КП.

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Курский СК расследует уголовное дело против 46-летнего жителя поселка Хомутовка. Его обвиняют в покушении на убийство.

ЧП произошло ночью 15 июня. Пьяный курянин повздорил с подвыпившим 26-летним незнакомцем. Разборки проходили на площади у дома культуры, расположенного в селе Калиновка Хомутовского района Курской области.

Вернувшись домой, 46-летний курянин взял ружье и вернулся на площадь у дома культуры. Там он трижды выстрелил в оппонента из ружья 12 калибра.

Чудом 26-летний молодой человек остался жив. Стрелок был настолько пьян, что не смог попасть в него. Пока курянин перезаряжал ружье, молодой человек смог его отобрать у курянина.

СК назначил экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU