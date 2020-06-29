Курянин устроил стрельбу на площади перед Домом культуры
Курский СК расследует уголовное дело против 46-летнего жителя поселка Хомутовка. Его обвиняют в покушении на убийство.
ЧП произошло ночью 15 июня. Пьяный курянин повздорил с подвыпившим 26-летним незнакомцем. Разборки проходили на площади у дома культуры, расположенного в селе Калиновка Хомутовского района Курской области.
Вернувшись домой, 46-летний курянин взял ружье и вернулся на площадь у дома культуры. Там он трижды выстрелил в оппонента из ружья 12 калибра.
Чудом 26-летний молодой человек остался жив. Стрелок был настолько пьян, что не смог попасть в него. Пока курянин перезаряжал ружье, молодой человек смог его отобрать у курянина.
СК назначил экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU