2020-06-29T14:17:47+03:00
Общество

Сбербанк продлил дисконт 0,3 процентных пункта на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок до 2021 года

Акция распространяется на льготные программы господдержки
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сбербанк продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 процентных пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация». Акция продлится до 1 февраля 2021 года.

Приобрести квартиру в ипотеку можно по минимальным ставкам:

Акция распространяется на льготные программы господдержки:

Также дисконт 0,3 процентных пункта суммируется со скидкой от застройщика в первые 2 года в рамках программы субсидирования:

Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» ПАО Сбербанк:

«Мы продлили акцию для наших клиентов до 2021 года, так как видим высокий спрос на эту услугу — 82% всех сделок с недвижимостью в Сбербанке регистрируются в электронном виде. Это наиболее быстрый, удобный и безопасный способ оформления права собственности. В большинстве регионов России срок регистрации сделок в электронном виде не превышает 4 дней, что в 2 раза быстрее по сравнению со стандартными сроками регистрации».

Выбрать подходящую квартиру, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на DomClick.ru

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области ЕГЭ стартовал
В бэби-боксе детской областной больницы в Курске оставили грудничка
Карта распространения коронавируса в Курской области 29 июня 2020: какие районы лидируют
Курянин устроил стрельбу на площади перед Домом культуры
В Курске вынесли приговор участнику группы, которая занималась легализацией иностранцев
Сбербанк продлил дисконт 0,3 процентных пункта на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок до 2021 года
В Курске на маршруты выпускали неисправные автобусы
Вопрос ремонта рентген-аппарата в курской поликлинике пришлось решать вице-губернатору
Число заболевших коронавирусом в Курске на 29 июня 2020 года составило 5021 человек
Под Курском нашли минометную мину
Под Курском в реке утонул мужчина
34 курские семьи получат помощь на лечение детей и улучшение жилусловий
Карта распространения коронавируса в Курской области 28 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
28 июня коронавирус выявили еще у 76 жителей Курской области
Курская инфекционная больница получила компьютерный томограф
Суд оштрафовал курянку за оскорбление медработника
В Курске иномарка врезалась в троллейбус
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 27 июня 2020 года составило 32 человека
Число заболевших коронавирусом в Курске на 27 июня 2020 года составило 4817 человек
В Курске утром ВАЗ сбил пенсионерку
Под Курском произошел крупный пожар
Курская область дополнительно получит 244 миллиона рублей на ремонт дорог
На ремонт жилья ветеранов в 2020 году в Курске потрятят три миллиона рублей
Курские близнецы приняли участие в Параде Победы на Красной площади
На курских АЗС продают суррогатное топливо
Курянка едва не лишилась крупной суммы, поверив мошенникам
Курянину суд дал пять лет колонии за изнасилование
Карта распространения коронавируса в Курской области 26 июня 2020: какие районы лидируют