2020-06-29T12:53:42+03:00
Общество

Вопрос ремонта рентген-аппарата в курской поликлинике пришлось решать вице-губернатору

Пациентам предлагали делать снимки за свой счет или ждать бесплатной услуги неопределенный срок
Ольга ДАНИЛОВА
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Пациентам предлагали делать снимки платноПациентам предлагали делать снимки платноФото: Из архива КП.
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Заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий в пятницу побывал в поликлинике №7 Курска, что на КЗТЗ. Обсуждали работу учреждения в период пандемии.

В частности в поликлинике уже месяц не работает рентген-аппарат. Учреждение своевременно не заключило договор с другой городской поликлиникой на обслуживание пациентов по ОМС. поэтому пациентам предлагали делать рентген за свой счет в частных клиниках или же ждать бесплатную услугу неопределенный срок.

Пациенты поликлиники стали обращаться в комитет здравоохранения, чтобы получить помощь по ОМС. В итоге решать проблему пришлось вице-губернатору.

- Есть проблема с рентген-аппаратом - он требует ремонта. Взял эту ситуацию на контроль, через согласительную комиссию из фонда ОМС выделили средства, в кратчайшие сроки введем его в строй, - пообещал Белостоцкий.

Также замгубернатора для удобства пациентов, получающих льготные лекарственные препараты, посоветовал главному врачу поликлиники Анатолию Пшеничникову выдавать их в аптеке, которая работает на территории учреждения.

Поликлиника №7 направила 11 своих сотрудников – инфекционистов, медсестер – для работы в ковидные стационары города, при этом продолжает обслуживать 28 участков, в том числе один из самых густонаселенных микрорайонов города – проспект Клыкова. При поликлинике работают четыре мобильных бригады для обслуживания пациентов с повышенной температурой, наблюдающихся амбулаторно. Учреждение готовится к поэтапному возобновлению плановой медицинской помощи с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, сказали в обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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