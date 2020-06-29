Число заболевших коронавирусом в Курске на 29 июня 2020 года составило 5021 человек
По данным оперативного штаба в Курской области за последние сутки зарегистрировано еще 63 случая коронавируса. А в общей сложности с начала пандемии переболел 5021 курянин.
На сегодняшний день в регионе по официальным данным от коронавируса умерло 32 человека, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Сейчас дома на карантине 414 человек. Снят карантин с 7656 человек.
В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями - 160 человек.
На 29 июня всего проведено 101 344 исследований материала на COVID-19, в том числе за 28 июня проведено 1477 исследований.
Всего в регионе сделали 5859 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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