2020-06-29T11:40:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Курске на 29 июня 2020 года составило 5021 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 29 июня 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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За последние сутки заболело больше курян, чем выписалосьЗа последние сутки заболело больше курян, чем выписалосьФото: Из архива КП.
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По данным оперативного штаба в Курской области за последние сутки зарегистрировано еще 63 случая коронавируса. А в общей сложности с начала пандемии переболел 5021 курянин.

На сегодняшний день в регионе по официальным данным от коронавируса умерло 32 человека, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Сейчас дома на карантине 414 человек. Снят карантин с 7656 человек.

В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями - 160 человек.

На 29 июня всего проведено 101 344 исследований материала на COVID-19, в том числе за 28 июня проведено 1477 исследований.

Всего в регионе сделали 5859 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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