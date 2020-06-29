Под Курском нашли минометную мину

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:21:45+03:00

В Курской области до сих пор находят снаряды времен Великой Отечественной войны Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Снаряд пролежал в земле со времен Великой Отечественной

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Звонок об обнаружении взрывоопасного предмета поступил в ГУ МЧС России по Курской области из села Выползово Солнцевского района Курской области.

- Местные жители обнаружили минометную мину калибром 81 миллиметр, - рассказали в ГУ МЧС региона. - На место ЧП выезжала группа спецработ АСС и полиция.

Снаряд времен Великой Отечественной войны вывезли на полигон и обезвредили спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU