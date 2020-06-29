34 курские семьи получат помощь на лечение детей и улучшение жилусловий
На очередном заседании организационного комитета областного благотворительного марафона «Мир детства» решено, что помощь получат 34 семьи. В общей сложности на это из фонда потратят полтора миллиона рублей.
- От благотворителей - жителей региона, крупных предприятий - в фонд марафона в этом году поступило около 5 млн рублей. Общими усилиями мы стараемся помочь как можно большему количеству. В первую очередь помогаем детям, - рассказал вице-губернатор Курской области Андрей Белостоцкий о том, как распределяются средства фонда.
Деньги идут на лечение детей, улучшение жилищных условий малоимущих семей, ликвидацию последствий пожара, неотложные нужды, покупку предметов первой необходимости, а также социальные проекты, направленные на поддержку детей из группы риска.
Средства в фонд марафона идут на счет благотворительной организации, также их собирают в специальные боксы, установленные в торговых центрах. За оказанием помощи могут обратиться семьи, проживающие в Курской области и находящиеся в трудной жизненной ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU