34 курские семьи получат помощь на лечение детей и улучшение жилусловий

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:04:06+03:00

В первую очередь на поддержку могут рассчитывать семьи с детьми Фото: Светлана ВОЛКОВА

В общей сложности в этот раз потратят полтора миллиона рублей

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На очередном заседании организационного комитета областного благотворительного марафона «Мир детства» решено, что помощь получат 34 семьи. В общей сложности на это из фонда потратят полтора миллиона рублей.

- От благотворителей - жителей региона, крупных предприятий - в фонд марафона в этом году поступило около 5 млн рублей. Общими усилиями мы стараемся помочь как можно большему количеству. В первую очередь помогаем детям, - рассказал вице-губернатор Курской области Андрей Белостоцкий о том, как распределяются средства фонда.

Деньги идут на лечение детей, улучшение жилищных условий малоимущих семей, ликвидацию последствий пожара, неотложные нужды, покупку предметов первой необходимости, а также социальные проекты, направленные на поддержку детей из группы риска.

Средства в фонд марафона идут на счет благотворительной организации, также их собирают в специальные боксы, установленные в торговых центрах. За оказанием помощи могут обратиться семьи, проживающие в Курской области и находящиеся в трудной жизненной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU