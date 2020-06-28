2020-06-28T14:12:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Курской области 28 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как изменилась статистика по заболевшим в Курской области
Анна ГРЕБЕНКИНА
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По данным оперативного штаба на 28 июня, в Курской области коронавирус выявили у 76 человек. Среди них 45 женщин и 31 мужчина. Возраст больных: до года - один, 1-6 лет - один, 7-14 лет - двое, 15-17 лет - один, 18-29 лет - восемь курян, 30-49 лет - 30 человек, 50-64 года - 23 пациента, старше 65 лет - десять человек.

Всего в регионе зафиксировали 4958 инфицированных. Больше всего в Курске - 2635. На втором месте Железногорский район - 356 случаев. На третьем Курский район - 236. Далее Поныровский район - 134 и Льговский - 127. Меньше всего зараженных в Советском районе - 21 человек.

Данные регионального оперштаба.

Данные регионального оперштаба.

2 933 пациентов выписали. 32 человека скончались, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная Covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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