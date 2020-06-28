28 июня коронавирус выявили еще у 76 жителей Курской области

28 Июнь 2020 2020-06-28T10:27:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курской области выявили коронавирус у еще 76 человек. Всего в регионе зарегистрировали 4 958 подтвержденных случаев Covid-19. Из них под меднаблюдением находятся 1 993 пациента: 119 - на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко, 90 - в Курской городской больнице №6, 71 - в городском роддоме, 67 - на лечении в Курской городской БСМП, 30 - в Железногорской городской больнице № 1, еще 1 616 - лечатся дома.

2 933 пациентов выписали. 32 человека скончались, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная Covid-19.

На домашнем карантине остаются 437 человек. Снят такой режим с 7 584 курян. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 162 пациента.

По состоянию на 28 июня, проведено 99 867 исследований на Covid-19,в том числе 5 559 на антитела.

ИСТОЧНИК KP.RU