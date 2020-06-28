Курская инфекционная больница получила компьютерный томограф

28 Июнь 2020 2020-06-28T10:16:24+03:00

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Компьютерный томограф поступил в областную клиническую инфекционную больницу им. Н.А. Семашко. Как сообщил региональный комитет здравоохранения, его приобрели за счет средства регионального бюджета. Сейчас ведется монтаж модуля, строительные работы для подготовки помещения, где будет находиться аппарат. Ввести его в эксплуатацию планируют 16 июля.

Регионе закупает еще шесть аппаратов для лечебных учреждений: Горшеченской районной больницы, горбольницы №4 Курска, БСМП, Курская городская больница, Курский городской роддом и горбольницу №1 Железногорска.

Сейчас в учреждениях здравоохранения функционирует 11 аппаратов КТ, 9 из них - в Курске. Они установлены в противотуберкулезном диспансере, горбольнице №4, три аппарата находятся в Курском областном онкологическом диспансере, два - в областной клинической больнице. Восстановлена работа компьютерного томографа в терапевтическом корпусе БСМП. Еще три прибора функционируют в Железногорске, Медвенском и Рыльском районах. КТ есть и в Фатежской ЦРБ, но он нуждается в ремонте.

ИСТОЧНИК KP.RU