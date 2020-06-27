2020-06-27T21:16:49+03:00
Происшествия

Суд оштрафовал курянку за оскорбление медработника

ЧП произошло в приемном отделении
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Инцидент произошел в одной из больницИнцидент произошел в одной из больницФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Прокуратура Сеймского округа Курска провела проверку по обращению врача одной их курских больниц о неправомерных действиях пациентки, которая его оскорбила.

- В приемное отделение медицинского учреждения поступила жительница Курска. Решив, что что ей ненадлежащим образом оказывается медицинская помощь, женщина вошла в приемное отделение и обругала заведующую отделением, унизив медицинского работника, - пояснили в ведомстве.

Мировой судья оштрафовал курянку по ст. 5.61 КоАП РФ (унижение чести и достоинства другого человека, выраженное в неприличной форме) в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд оштрафовал курянку за оскорбление медработника
В Курске иномарка врезалась в троллейбус
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 27 июня 2020 года составило 32 человека
Число заболевших коронавирусом в Курске на 27 июня 2020 года составило 4817 человек
В Курске утром ВАЗ сбил пенсионерку
Под Курском произошел крупный пожар
Курская область дополнительно получит 244 миллиона рублей на ремонт дорог
На ремонт жилья ветеранов в 2020 году в Курске потрятят три миллиона рублей
Курские близнецы приняли участие в Параде Победы на Красной площади
На курских АЗС продают суррогатное топливо
Курянка едва не лишилась крупной суммы, поверив мошенникам
Курянину суд дал пять лет колонии за изнасилование
Карта распространения коронавируса в Курской области 26 июня 2020: какие районы лидируют