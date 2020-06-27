Суд оштрафовал курянку за оскорбление медработника
Прокуратура Сеймского округа Курска провела проверку по обращению врача одной их курских больниц о неправомерных действиях пациентки, которая его оскорбила.
- В приемное отделение медицинского учреждения поступила жительница Курска. Решив, что что ей ненадлежащим образом оказывается медицинская помощь, женщина вошла в приемное отделение и обругала заведующую отделением, унизив медицинского работника, - пояснили в ведомстве.
Мировой судья оштрафовал курянку по ст. 5.61 КоАП РФ (унижение чести и достоинства другого человека, выраженное в неприличной форме) в виде штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU