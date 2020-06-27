Суд оштрафовал курянку за оскорбление медработника

27 Июнь 2020 2020-06-27T21:16:49+03:00

Инцидент произошел в одной из больниц Фото: Из архива КП.

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Прокуратура Сеймского округа Курска провела проверку по обращению врача одной их курских больниц о неправомерных действиях пациентки, которая его оскорбила.

- В приемное отделение медицинского учреждения поступила жительница Курска. Решив, что что ей ненадлежащим образом оказывается медицинская помощь, женщина вошла в приемное отделение и обругала заведующую отделением, унизив медицинского работника, - пояснили в ведомстве.

Мировой судья оштрафовал курянку по ст. 5.61 КоАП РФ (унижение чести и достоинства другого человека, выраженное в неприличной форме) в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU