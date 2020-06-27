2020-06-27T21:10:17+03:00
Происшествия

В Курске иномарка врезалась в троллейбус

ДТП произошло в центре города
Ольга ДАНИЛОВА
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19-летний водитель устроил тройное ДТП19-летний водитель устроил тройное ДТПФото: Светлана ВОЛКОВА
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Авария произошла 27 июня приблизительно в 19.15, сообщили в УМВД региона. 19-летний водитель за рулем Daewoo nexia ехал со стороны Московской площади в сторону улицы Садовой.

- Автомобиль при перестроении задел троллейбус и врезался в стоящую рядом Toyota Auris под управлением 33-летнего водителя, - рассказали в полиции.

Пострадавших на момент аварии нет. ГИБДД выясняет подробности ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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