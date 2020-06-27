В Курске иномарка врезалась в троллейбус
ДТП произошло в центре города
19-летний водитель устроил тройное ДТПФото: Светлана ВОЛКОВА
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Авария произошла 27 июня приблизительно в 19.15, сообщили в УМВД региона. 19-летний водитель за рулем Daewoo nexia ехал со стороны Московской площади в сторону улицы Садовой.
- Автомобиль при перестроении задел троллейбус и врезался в стоящую рядом Toyota Auris под управлением 33-летнего водителя, - рассказали в полиции.
Пострадавших на момент аварии нет. ГИБДД выясняет подробности ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU