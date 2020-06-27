27 Июнь 2020 2020-06-27T10:47:14+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 27 июня 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 27 июня 2020 года составило 4817 человек. В том числе за последние сутки коронавирус подтвердился у 65 человек. Выздоровело за весь период пандемии больше половины всех зараженных - 2922 человека. В том числе за последние сутки выписали 84 человека.

Сейчас под медицинским наблюдением находятся 1928 пациентов: 115 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 90 – в Курской городской больнице №6; 70 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 61 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 28 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1564 – находятся дома под контролем врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU