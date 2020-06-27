2020-06-27T09:58:34+03:00
Происшествия

В Курске утром ВАЗ сбил пенсионерку

Женщина получила тяжелые травмы
Ольга ДАНИЛОВА
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ДТП произошло в десятом часу утраДТП произошло в десятом часу утраФото: Светлана ВОЛКОВА
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27 июня в 09.18 44-летний водитель ВАЗ 211 ехал со стороны улицы Малых в Курске в сторону улицы ВЧК. По пути на против дома 5А по улице 2-я Новоселовка автомобилист сбил 70-летнюю женщину.

- Пенсионерка переходила дорогу в неустановленном месте, - рассказали в УМВД региона.

В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы. Ее доставили в больницу. Водитель трезв. Полиция выясняет обстоятельства этого ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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