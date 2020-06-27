Под Курском произошел крупный пожар

27 Июнь 2020 2020-06-27T09:49:36+03:00

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За прошедшие сутки в Курской области произошло 12 пожаров, в девяти случаях из них горели сухая трава и мусор. Пожарные не допустили распространение огня на сельхозпосевы.

Так, в Дмитриевском районе горела трава на большой площади - около 700 квадратных метров. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Дмитриевскому и Хомутовскому районам сейчас пытаются выяснить причины возгорания.

За нарушении требований пожарной безопасности предусмотрен штраф до трех тысяч рублей (для граждан). В случае введения особого противопожарного режима штрафы удваиваются. Сейчас такой режим действует на территории Дмитриевского, Рыльского, Конышевского, Поныровского районов, отдельных сельских советов Льговского и Фатежского районов, Льгова.

ИСТОЧНИК KP.RU