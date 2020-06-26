2020-06-26T17:03:02+03:00
Экономика

Курская область дополнительно получит 244 миллиона рублей на ремонт дорог

Трассу Курск - Поныри расширят до четырех полос
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе идет ремонт дорогВ регионе идет ремонт дорогФото: Светлана ВОЛКОВА
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Средства будут выделены в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Деньги пойдут на реконструкцию трассы Курск - Поныри.

Участок протяженностью около четырех километров расширят до четырех полос. Сейчас дорожники проводят подготовку к укладке щебеночного основания.

Дорогу планируют реконструировать досрочно. Сначала ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на конец 2021 года. Теперь выполнить работы по реконструкции должны до конца этого года за счет федеральных вливаний. Курская область получит 244 миллиона рублей дополнительной поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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