Курские близнецы приняли участие в Параде Победы на Красной площади
Ребята родом из Фатежского района
Парни были в знаменной группеФото: предоставлено пресс-службой
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Куряне приняли участие в параде Победы. Братья-близнецы Кирилл и Даниил Шаховы участвовали в параде в честь 75-летия Победы на Красной площади в Москве. Парни были в знаменной группе.
Срочную службу братья проходили в Преображенском полку. Кириллу и Даниилу даже пришлось задержаться в армии, чтобы выполнить почетную миссию. После торжественного мероприятия ребята отправились домой в Фатежский район.
ИСТОЧНИК KP.RU