Курские близнецы приняли участие в Параде Победы на Красной площади

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:30:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Куряне приняли участие в параде Победы. Братья-близнецы Кирилл и Даниил Шаховы участвовали в параде в честь 75-летия Победы на Красной площади в Москве. Парни были в знаменной группе.

Срочную службу братья проходили в Преображенском полку. Кириллу и Даниилу даже пришлось задержаться в армии, чтобы выполнить почетную миссию. После торжественного мероприятия ребята отправились домой в Фатежский район.

ИСТОЧНИК KP.RU