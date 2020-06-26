2020-06-26T15:30:42+03:00
Победа

Курские близнецы приняли участие в Параде Победы на Красной площади

Ребята родом из Фатежского района
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Парни были в знаменной группеПарни были в знаменной группеФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Куряне приняли участие в параде Победы. Братья-близнецы Кирилл и Даниил Шаховы участвовали в параде в честь 75-летия Победы на Красной площади в Москве. Парни были в знаменной группе.

Срочную службу братья проходили в Преображенском полку. Кириллу и Даниилу даже пришлось задержаться в армии, чтобы выполнить почетную миссию. После торжественного мероприятия ребята отправились домой в Фатежский район.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курская область дополнительно получит 244 миллиона рублей на ремонт дорог
На ремонт жилья ветеранов в 2020 году в Курске потрятят три миллиона рублей
Курские близнецы приняли участие в Параде Победы на Красной площади
На курских АЗС продают суррогатное топливо
Курянка едва не лишилась крупной суммы, поверив мошенникам
Курянину суд дал пять лет колонии за изнасилование
Карта распространения коронавируса в Курской области 26 июня 2020: какие районы лидируют
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 26 июня 2020 года составило 31 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 26 июня 2020 года составило 4817 человек
Приложение Сбербанк Онлайн признано самым доступным мобильным приложением для людей с инвалидностью
В Курской области на трассе сгорел автомобиль
Пожар в Курске на Моковской: спасли 50-летнего мужчину
В Курской области пострадало около 500 пчелосемей
Процентные ставки по потребительским кредитам снижены в Сбербанке
На курянку завели дело за ложный донос
В Курске продолжается борьба с американской белой бабочкой
Курянам разъяснили, как получить допвыплаты на детей
Под Курском водитель иномарки спровоцировал тройное ДТП
Карта распространения коронавируса в Курской области 25 июня 2020: какие районы лидируют
В Курской области в очереди на улучшение жилищных условий остались девять ветеранов войны
В Курске работает "горячая линия" по качеству кондитерских изделий
В Калининграде установили обелиск курянину Михаилу Булатову
В Курске открыли памятник Ветерану
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 25 июня составило 2744 человека
Число заболевших коронавирусом в Курске на 25 июня 2020 года составило 4747 человека
Режим повышенной готовности по коронавирусу: в Курской области открыли 70 заведений общепита
За сутки куряне перевели мошенникам почти полтора миллиона рублей