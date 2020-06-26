На курских АЗС продают суррогатное топливо

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:22:42+03:00

Суррогатное топливо не предназначено для автомобилей, пояснили в обладминистрации Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Начальник территориального отдела (инспекции) по Курской области ЦМТУ Росстандарта Вадим Казимиров сообщил о появлении на АЗС региона суррогатного моторного топлива в виде дистиллята газового конденсата. Оно не предназначено для автомобилей и загрязняет воздух высокотоксичными веществами.

Однако, законодательно его реализация не запрещена. Ситуацию планируется решать на федеральном уровне. На рассмотрении Правительства РФ находится предложение Росстандарта о запрете продажи отдельных видов нефтепродуктов.

Самый распространенный контрафакт в регионе по-прежнему – продукция легкой промышленности. С начала года сотрудниками полиции изъято более 300 единиц таких товаров, из них 90% – одежда и обувь с товарными знаками иностранных производителей.

ИСТОЧНИК KP.RU