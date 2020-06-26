На курских АЗС продают суррогатное топливо
Начальник территориального отдела (инспекции) по Курской области ЦМТУ Росстандарта Вадим Казимиров сообщил о появлении на АЗС региона суррогатного моторного топлива в виде дистиллята газового конденсата. Оно не предназначено для автомобилей и загрязняет воздух высокотоксичными веществами.
Однако, законодательно его реализация не запрещена. Ситуацию планируется решать на федеральном уровне. На рассмотрении Правительства РФ находится предложение Росстандарта о запрете продажи отдельных видов нефтепродуктов.
Самый распространенный контрафакт в регионе по-прежнему – продукция легкой промышленности. С начала года сотрудниками полиции изъято более 300 единиц таких товаров, из них 90% – одежда и обувь с товарными знаками иностранных производителей.
ИСТОЧНИК KP.RU