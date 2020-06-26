Курянка едва не лишилась крупной суммы, поверив мошенникам

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:05:17+03:00

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Только за последние дни от действий телефонных мошенников пострадали несколько жителей региона, которые в общей сложности лишились более 3 млн. рублей.

Но есть все, же примеры, когда курянам удается сохранить свои накопления.

Полицейские проводят проверку по сообщению жительницы Железногорска. Ей поступил неожиданный звонок от «Сотрудницы банка», сообщившей, что с карты курянки пытаются снять некоторую сумму. Чтобы предотвратить потерю денег, ей нужно снять все сбережения и положить на специальный счет, который ей указали. Звонившая так была убедительна, что горожанка почти ей поверила и даже пришла в ближайшее отделение банка. Но, не смотря на уловки мошенницы, женщину что-то насторожило и она решила проконсультироваться по данному вопросу с сотрудником банка, на что ей ответили срочно прекратить разговор – это мошенники. Таким образом, горожанка сохранила 150 тысяч рублей.

По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, а также следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данных противоправных действий.

Правоохранители призывают граждан не сообщать никаких личных данных, в том числе пин-коды, одноразовые пароли, неизвестным лицам! Не перечислять денежные средства на неизвестные абонентские номера или банковские счета!

ИСТОЧНИК KP.RU