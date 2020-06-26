Курянину суд дал пять лет колонии за изнасилование
Суд вынес приговор 25-летнему жителю Кореневского района. Он признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, соединенные с причинением ей тяжкого вреда здоровью).
7 октября 2019 года примерно в 22 часа 50 минут пьяный курянин в своем доме в одном из сел Кореневского района, применяя насилие, пользуясь беспомощным состоянием своей 47-летней знакомой, изнасиловал ее. Женщина также была пьяна.
Суд дал мужчине пять лет колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на один год.
ИСТОЧНИК KP.RU