Курянину суд дал пять лет колонии за изнасилование

26 Июнь 2020 2020-06-26T12:36:21+03:00

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Суд вынес приговор 25-летнему жителю Кореневского района. Он признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, соединенные с причинением ей тяжкого вреда здоровью).

7 октября 2019 года примерно в 22 часа 50 минут пьяный курянин в своем доме в одном из сел Кореневского района, применяя насилие, пользуясь беспомощным состоянием своей 47-летней знакомой, изнасиловал ее. Женщина также была пьяна.

Суд дал мужчине пять лет колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU