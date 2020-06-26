Карта распространения коронавируса в Курской области 26 июня 2020: какие районы лидируют
По данным оперативного штаба на 7:30 26 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4817 (+70) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 41 женщина и 29 мужчин. Возраст больных: до года – 1 человек; 1-6 лет – 4 человека, 7-14 лет – 1 человек, 18-29 лет – 7 человек, 30-49 лет – 28 человек, 50-64 года – 25 человек, старше 65 лет – 4 человека.
Больше всего случаев коронавируса во время пандемии зафиксировано в Курске - 2575, в Железногорском районе - 345 и в Курском районе - 220.
ИСТОЧНИК KP.RU