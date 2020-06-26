Карта распространения коронавируса в Курской области 26 июня 2020: какие районы лидируют

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:59:34+03:00

Рассказываем, как изменилась статистика по заболевшим в Курской области

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По данным оперативного штаба на 7:30 26 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4817 (+70) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 41 женщина и 29 мужчин. Возраст больных: до года – 1 человек; 1-6 лет – 4 человека, 7-14 лет – 1 человек, 18-29 лет – 7 человек, 30-49 лет – 28 человек, 50-64 года – 25 человек, старше 65 лет – 4 человека.

Больше всего случаев коронавируса во время пандемии зафиксировано в Курске - 2575, в Железногорском районе - 345 и в Курском районе - 220.

ИСТОЧНИК KP.RU