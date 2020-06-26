2020-06-26T11:59:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Курской области 26 июня 2020: какие районы лидируют

Рассказываем, как изменилась статистика по заболевшим в Курской области
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
В регионе действует масочный режимВ регионе действует масочный режимФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба на 7:30 26 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4817 (+70) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 41 женщина и 29 мужчин. Возраст больных: до года – 1 человек; 1-6 лет – 4 человека, 7-14 лет – 1 человек, 18-29 лет – 7 человек, 30-49 лет – 28 человек, 50-64 года – 25 человек, старше 65 лет – 4 человека.

Больше всего случаев коронавируса во время пандемии зафиксировано в Курске - 2575, в Железногорском районе - 345 и в Курском районе - 220.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курская область дополнительно получит 244 миллиона рублей на ремонт дорог
На ремонт жилья ветеранов в 2020 году в Курске потрятят три миллиона рублей
Курские близнецы приняли участие в Параде Победы на Красной площади
На курских АЗС продают суррогатное топливо
Курянка едва не лишилась крупной суммы, поверив мошенникам
Курянину суд дал пять лет колонии за изнасилование
Карта распространения коронавируса в Курской области 26 июня 2020: какие районы лидируют
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 26 июня 2020 года составило 31 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 26 июня 2020 года составило 4817 человек
Приложение Сбербанк Онлайн признано самым доступным мобильным приложением для людей с инвалидностью
В Курской области на трассе сгорел автомобиль
Пожар в Курске на Моковской: спасли 50-летнего мужчину
В Курской области пострадало около 500 пчелосемей
Процентные ставки по потребительским кредитам снижены в Сбербанке
На курянку завели дело за ложный донос
В Курске продолжается борьба с американской белой бабочкой
Курянам разъяснили, как получить допвыплаты на детей
Под Курском водитель иномарки спровоцировал тройное ДТП
Карта распространения коронавируса в Курской области 25 июня 2020: какие районы лидируют
В Курской области в очереди на улучшение жилищных условий остались девять ветеранов войны
В Курске работает "горячая линия" по качеству кондитерских изделий
В Калининграде установили обелиск курянину Михаилу Булатову
В Курске открыли памятник Ветерану
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 25 июня составило 2744 человека
Число заболевших коронавирусом в Курске на 25 июня 2020 года составило 4747 человека
Режим повышенной готовности по коронавирусу: в Курской области открыли 70 заведений общепита
За сутки куряне перевели мошенникам почти полтора миллиона рублей