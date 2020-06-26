26 Июнь 2020 2020-06-26T14:12:59+03:00

За последние сутки от коронавируса умерла женщина Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе умерших от коронавируса в Курске на 26 июня 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Курске на 26 июня 2020 года составило 31 человек. В том числе за последние сутки скончалась женщина 59 лет, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

По данным оперативного штаба на 7:30 26 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4817 (+70) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1948 пациент: 127 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 93 – в Курской городской больнице №6; 71 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 56 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 25 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1576 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 2838 (+94) пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU