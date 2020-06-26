2020-06-26T10:28:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Курске на 26 июня 2020 года составило 4817 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 26 июня 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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В Курске сохраняется масочный режимВ Курске сохраняется масочный режимФото: Из архива КП.
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Число заболевших коронавирусом в Курске на 26 июня 2020 года составило 4817 человек.

По данным оперативного штаба на 7:30 26 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4817 (+70) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1948 пациент: 127 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 93 – в Курской городской больнице №6; 71 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 56 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 25 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1576 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 2838 (+94) пациентов.

В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 166 человек. По состоянию на 26 июня всего нарастающим итогом проведено 96 281 исследование материала на COVID-19, в том числе за 25 июня проведено 1 512 исследований. Всего проведено 5009 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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