В Курской области на трассе сгорел автомобиль

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:31:33+03:00

Пожар произошел в Дмитриевском районе Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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В 21:28 25 июня в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании автомобиля на 64 км трассы «Тросна-Калиновка» Дмитриевского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №26 Дмитриевского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

В 21:36 пожарные приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 21:40, ликвидировано в 21:43.

В результате пожара выгорел автомобиль «Нива 2121». Без пострадавших.

Пожар тушили восемь человек, четыре единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU