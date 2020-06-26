В Курской области на трассе сгорел автомобиль
В 21:28 25 июня в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании автомобиля на 64 км трассы «Тросна-Калиновка» Дмитриевского района.
На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №26 Дмитриевского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи.
В 21:36 пожарные приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 21:40, ликвидировано в 21:43.
В результате пожара выгорел автомобиль «Нива 2121». Без пострадавших.
Пожар тушили восемь человек, четыре единицы техники.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.
ИСТОЧНИК KP.RU